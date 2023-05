Udinese-Napoli 1-1, le pagelle di IamNaples.it: successo storico, Napoli è campione

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Le pagelle di IamNaples.it.

Meret 10: Prende un gran gol da Lovric su cui poteva fare ben poco. Quando viene chiamato in causa, fa il suo dovere. Protagonista di una grandissima stagione, è il portiere del terzo scudetto del Napoli, doveva andar via in estate… Questa sera nella ‘sua’ Udine se la ricorderà a vita.

Di Lorenzo 10: Buona prova sia dal punto di vista difensivo, sia quando si tratta di proporsi in avanti per fornire degli assist agli attaccanti. Super decisivo per la conquista dello scudetto sotto ogni punto di vista, qualsiasi aggettivo sarebbe riduttivo per descrivere la sua stagione fin qui.

Rrahmani 10: Sempre affidabile, riesce a essere un valido partner difensivo del mostro sudcoreano al suo fianco. La sua è stata una stagione condizionata da qualche problema fisico, certo, ma torna giusto in tempo quando il gioco si fa duro. E lui è sempre lì, a lottare con i centravanti e a segnare anche dei gol pesanti.

Kim 10: The Monster. Uno dei migliori difensori d’Europa, arrivato da semisconosciuto dal Fenerbahce la scorsa estate, non ha fatto rimpiangere Koulibaly, anzi. Si è dimostrato una garanzia e i tifosi si sono subito affezionati a lui dedicandogli un coro. A Udine gioca bene, guida la difesa come sempre verso la vittoria del terzo scudetto.

Olivera 10: Una serie di prestazioni esaltanti, con la Salernitana ha dimostrato tutta la sua garra. E’ uno di quelli che non molla mai, che ogni allenatore vorrebbe avere per attitudine e il carattere con i quali affronta le partite. Fiore all’occhiello i match nella fase a gironi di Champions League.

Anguissa 10: Un leone, una splendida creatura che è migliorato di partita in partita, nonostante qualche passaggio a vuoto dovuto alla condizione fisica. A Udine si conferma un centrocampista di livello strepitoso, che quando c’è da alzare il livello lo fa tranquillamente.

Lobotka 10: Il cervello della squadra, quando manca il Napoli va sempre in difficoltà nella manovra e nel costruire le azioni. Per fortuna di Spalletti, questo è capitato poche volte. Con le sue accelerazioni, al di là della tecnica, riesce sempre a far crollare il muro degli avversari eretto da centrocampo e attacco.

Ndombele 10: Non è quello di Lione, non lo è mai stato, anche se ha fatto intravedere delle cose molto interessanti. Ma ha rappresentato una valida alternativa allo splendido trio di centrocampo. La sensazione è che possa fare di più, ma che difficilmente resterà per 30 milioni.

Elmas 10: Entra e spacca la partita, questo pensano tifosi e addetti ai lavori quando lo vedono entrare intorno al 65′. A Udine è partito titolare, un’occasione meritata per ciò che si è costruito nel corso della stagione, andando in gol diverse volte e fornendo anche ottimi assist.

Osimhen 10: La pantera ha messo la firma sul terzo scudetto del Napoli, splendida prestazione a Udine per il miglior centravanti della storia del Napoli insieme ad Antonio Careca. Scrive la storia segnando il gol decisivo che porta l’aritmetica. Come Carnevale nel 1987 e Baroni nel 1990.

Kvaratskhelia 10: In Sudamerica lo chiamerebbero Craque, giocatore caratura internazionale, che ha subito una flessione com’è giusto che sia nelle ultime partite. Ha deliziato l’Italia e l’Europa grazie al suo splendido calcio. Pochi aggettivi sono rimasti per descriverlo, uno di questo è Kvaraviglioso.

Spalletti 10 e lode: Artefice di un successo clamoroso, che resterà nella storia del calcio italiano per il modo in cui è arrivata e per il gioco espresso. Ha portato nuova linfa in questa stagione grazie a nuovi acquisti, che si sono saputi adattare al suo gioco, sempre spumeggiante. E’ soprattutto il suo titolo, il primo della carriera in Serie A, meritato per la carriera.