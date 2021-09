Udinese, Nessun problema muscolare per Larsen, è a disposizione per la gara col Napoli

“Tranquilizziamo i tifosi bianconeri che questa mattina hanno appreso da un quotidiano locale di un problema muscolare (polpaccio) che avrebbe impedito a Stryger Larsen di lavorare con il gruppo nella seduta di allenamento di ieri e di essere in dubbio per la gara di lunedì. Larsen NON soffre di alcun problema muscolare ma è stato fermato da una banale indisposizione che non ha nulla a che vedere con l’apparato muscolo-scheletrico! Pertanto il suo eventuale utilizzo contro il Napoli (che dipende dalle scelte del tecnico) non è in questo momento in discussione per problematiche fisiche”, si legge su Udinese Tv.