Udinese, Stryger Larsen: “Il Napoli è forte, ma vogliamo i tre punti”

Stryger Larsen, calciatore dell’Udinese, ha parlato al canale ufficiale del club bianconero il giorno prima della sfida al Napoli:

“Non è facile con il Napoli in grande forma, ma credo che possiamo fare punti. All’andata abbiamo fatto una bella gara contro di loro. Noi stiamo bene, abbiamo giocato bene con il Bologna, abbiamo sbagliato alla fine, ma stiamo bene”.

Domani c’è un attacco terribile contro di voi: “Il Napoli non ha solo i tre attaccanti, ha tanti buoni giocatori come la squadra. Ma noi siamo qui per fare punti domani”.

Ti senti leader di questa squadra? “Sì e no. Io sono qui per aiutare la squadra in campo e fuori. Adesso voglio fare gol per aiutare la squadra a fare punti. Ci sono ancora tre gare per farne. Io ci provo sempre ad aiutare la squadra, anche nella compattezza in difesa”.

Il fatto di giocare a sinistra ti agevola nel trovare la porta? “In realtà per me è uguale. Cerco di fare quello che mi chiede il mister”.

In difesa cambia giocare a sinistra o a destra? “Quando gioco a sinistra è diverso il posizionamento del corpo”.