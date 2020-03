UEFA, Boniek: “Difficile pensare che si possa recuperare qualsiasi campionato”

Si profila un periodo nero per il calcio europeo. In questi due giorni si sceglierà riguardo Euro 2020, ma in queste ore fa discutere anche la dichiarazione di Zibi Boniek. L’esecutivo UEFA ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport prima di partecipare alle due riunioni in programma oggi. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “C’è il rischio di non giocare più? Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, dovunque non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Un grande problema. Ma non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno. Meglio chiuderlo al 30 giugno e ad agosto cominciare il nuovo”.