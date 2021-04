UEFA, Ceferin deciso a sanzionare duramente i creatori della Superlega: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sofferma sulle dichiarazioni del presidente UEFA ,Aleksander Ceferin, in merito al caos creato dopo la creazione della Superlega. Il presidente, in una lunga intervista al Daily Mail, ha spiegato che ci saranno sanzioni in base al grado di coinvolgimento dei club nella creazione della nuova competizione. Quindi per i club inglese, avendo effettuato subito marcia indietro, ci sarà più clemenza.

Pare quindi, che le punizioni più dure verranno applicate a Barcellona, Juventus e Real Madrid. Non c’è una costituzione che vieti la creazione di una nuova competizione, ma la UEFA sta studiando una soluzione. Adesso possono arrivare multe salate per i club così come l’inibizione per i dirigenti.