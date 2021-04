Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, dopo l’esecutivo riunito a Montreux, ha detto che “La Superlega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in Superlega non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. È uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via. È una proposta disonorevole ed egoista”.