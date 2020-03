UEFA, domani il meeting con le federazioni. Trasferimenti, si valuta l’ampliamento della finestra

La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma domani. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell’eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

As ha fatto il punto della situazione. Per quel che riguarda i trasferimenti si valuta l’idea di estendere la finestra trasferimenti da giugno a gennaio, questo per facilitare il mercato in un momento in cui nessuno sa quando i campionati saranno in grado di iniziare. UEFA e FIFA sarebbero d’accordo sotto questo aspetto.