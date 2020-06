UEFA, Duka: “Champions ed Europa League, ipotesi partite secche o final four”

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del Comitato Esecutivo UEFA, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Oggi in Albania ripartiamo con il campionato, speriamo vada tutto bene. Quasi tutta l’Europa è pronta per ripartire, compresa l’Italia che sta facendo un grande lavoro per riavere il calcio. L’augurio è che il prima possibile si possa far tornare anche i tifosi allo stadio, magari un poco alla volta. Alcuni paesi hanno già deciso di riaprire gli stadi, se le cose andranno bene anche in Champions League si potrebbe pensare di riaprire le porte a un 30% della capienza.

Coppe europee? Finora non c’è una decisione, il 17 c’è la riunione del Comitato Esecutivo per capire come portare a termine la Champions League e l’Europa League. Ci sono tante ipotesi sul tavolo, ma al momento ancora nessuna scelta ufficiale è stata presa: tra le varie opportunità c’è quella di una partita secca, oppure la final four a Istanbul. Ripeto, ci sono diverse possibilità e il 17 capiremo quale strada percorrere“.