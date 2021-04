UEFA, Gravina ostacolato da Agnelli nella corsa alla vicepresidenza: la situazione

In un anno così sofferente Gravina ha fatto tanto per far ripartire il calcio italiano, salvando anche l’Europeo in Italia. Inoltre il presidente della FIGC è reduce da una campagna elettorale in giro per le federazioni europee in cui ha illustrato il suo progetto, schierandosi anche contro la Super Lega. Ciò ha fatto infuriare il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che ha deciso di alzarsi contro di lui. Il numero uno bianconero ha poi trovato anche l’appoggio di Michele Uva, vice presidente Uefa, che è molto vicino al presidente della Juventus. Il loro piano è quello di far alzare Gravina dalla seconda poltrona più importante dell’Uefa, favorendo di conseguenza uno straniero. Insomma sembra che il calcio italiano abbia ormai prodotto funzionari e dirigenti, che pare siano intenzionati più a curare i propri interessi propri indebolendo il Sistema Italia, piuttosto che rinforzarlo. Lo riporta il sito paolobargiggia.it