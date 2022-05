Uefa, il presidente Ceferin: “La Superlega è finita

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportske Novosti riguardo alla Superlega: “E’ finita. Stanno cercando di soddisfare un po’ di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque. Bayern e PSG? È vero, quei due campionati non sono molto competitivi. Dominano due club. C’è più competizione in Italia, ma non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando eravamo in guerra con la Super League, ci hanno aiutato ad avere tifosi inglesi. Italiani e spagnoli non hanno fatto niente”.