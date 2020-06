Uefa, il presidente Ceferin: “Ok ai play-off, purché si chiuda entro il 2 agosto”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in un’intervista a Le Parisien si è detto favorevole ai play-off, purché i campionati chiudano entro il 2 agosto.

“Vorremmo innanzitutto chiarire che è competenza delle federazioni nazionali decidere il formato delle loro competizioni nazionali. In particolare tenendo conto delle circostanze e delle misure restrittive specifiche per il paese. Come menzionato dalla UEFA poche settimane fa, la decisione delle autorità francesi di annullare la stagione è stata presa relativamente presto. Tuttavia, e purché le associazioni nazionali siano in grado di coordinare con le autorità nazionali competenti un potenziale riavvio di una competizione nazionale, il 2 agosto 2020 sarebbe una data appropriata per terminare le competizioni nazionali”.

Ovviamente, l’approvazione al cambio di regolamento in corsa è correlato prevalentemente alla Francia. Che, come dice Ceferin, è stata troppo frettolosa nel prendere la decisione di chiudere anticipatamente la Ligue 1. Apertura ai play-off che, però, apre uno spiraglio anche per gli altri campionati europei. Infatti, non è certo che i campionati che ripartiranno – come la Serie A – riusciranno ad arrivare fino alla fine, disputando tutte le partite.