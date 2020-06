UEFA, il vice-pres. Uva: “Riapertura degli stadi? Bisogna fare un passo alla volta…”

Michele Uva, vice-presidente dell’UEFA, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Final Eight è una formula d’emergenza, dall’anno prossimo si tornerà alla classifica formula che prevede quarti, semifinali e finali di Champions League da marzo in avanti. Per questa Final Eight è stata scelta Lisbona dopo aver valutato le varie opzioni attentamente. Abbiamo scelto il Portogallo perché c’erano determinate garanzie, come ad esempio il fatto che non ci fosse nessuna squadra portoghese nei quarti di finale, così tutti giocheranno in campo neutro”.

RIAPERTURA STADI – “Non voglio anticipare nulla. Mancano due mesi alla finale di Champions League, ma non dipende dalla UEFA la presenza dei tifosi. Bisognerà capire diverse cose. E’ il sogno di tutti quello di giocare con il pubblico, visto che il calcio è nato per il pubblico dal vivo e non per radio e televisioni. Ma in questo momento bisogna fare un passo alla volta e capire come si sviluppa la situazione sanitaria che rimane prioritaria. Personalmente penso che se in Italia si va nei posti al chiuso, come il cinema, si debba pensare anche a far accedere i tifosi agli stadi”.