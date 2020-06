UEFA, stangata per il Trabzonspor: un anno di esclusione dalle Coppe per aver violato il FFP

La Camera arbitrale indipendente dell’Organismo di controllo finanziario dei club (CFCB) ha deciso di escludere il Trabzonspor dalle competizioni UEFA, qualora il club turco riuscisse a qualificarsi per la stagione 2020/21 o per quella successiva. Lo scorso 5 luglio, la CFCB aveva decretato che il Trabzonspor non aveva rispettato le regole del fair-play finanziario, in particolare quelle relative al pareggio di bilancio, come richiesto dall’accordo stipulato nel 2016. La sanzione sopra citata non sarebbe stata inflitta nel caso in cui la società avesse soddisfatto determinate condizioni nell’esercizio 2019.

Fonte: Alfredopedullà.com