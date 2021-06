UEFA, Theodoridis: “Esclusione dalla Champions per Juventus, Barcellona e Real Madrid? E’ una possibilità”

Theodore Theodoridis, segretario generale dell’Uefa dal 2016, ha rilasciato un’intervista a Marca a proposito della Superlega e delle possibili sanzioni per Juventus, Real Madrid e Barcellona che non hanno preso le distanze da tale progetto: “Quelle tre escluse dalla Champions? E’ una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere escluse. Dipende da loro, va sottolineato che tutti gli altri club hanno accettato le regole. Mi piacerebbe chiarire qualcosa perché c’è stata un’errata interpretazione dei fatti. Ciò che accadrà non sarà una decisione personale e non avrà nulla a che fare con il Presidente dell’Uefa o il Comitato Esecutivo. Nell’Uefa abbiamo una chiara divisione dei poteri, con l’esecutivo e la direzione da un lato e gli organi giudiziari da un altro. Né io né il presidente possiamo intervenire sul lavoro degli organi giudiziari. Mi permetta di dire che i tre club menzionati sono tra i migliori al mondo: perché dovrei sperare che non competano? Però chiaro, per l’Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l’uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le regole, devono andare incontro alle conseguenze che decideranno gli organi indipendenti. Sentenza del Tribunale di Madrid? L’Uefa rispetta totalmente lo stato di diritto, ma non abbiamo ricevuto nessuna notifica formale in merito. Abbiamo un’equipe legale per le nostre decisioni, rispettare le leggi è nel nostro DNA. Guardi, gli ultimi anni hanno dimostrato che l’Uefa è stato un esempio molto positivo di organizzazione trasparente e democratica. A volte abbiamo vinto, altre abbiamo perso, ma rispettiamo il risultato. Superlega ancora formata da tutti i 12 club? Mi risulta impossibile commentare un contratto privato in cui l’Uefa non interviene. Ma ho capito che i 9 club che hanno ammesso l’errore hanno iniziato le procedure per liquidare la società”.