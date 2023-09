Uefa: “Vittoria del Napoli fortunata ma meritata, trionfa l’orgoglio azzurro”

Tramite i suoi canali ufficiali la Uefa ha commentato la partita vinta dal Napoli contro il Braga:

“Buona la prima. Il SSC Napoli di Rudi Garcia vince col brivido in Portogallo e comincia con un sorriso la nuova avventura in UEFA Champions League. È una vittoria importante perché arriva in un momento già delicato, con gli azzurri ridotti dal pari di Genova e indietro in classifica in serie A. È una vittoria fortunata ma meritata, perché soprattutto nel primo tempo Victor Osimhen & Co. hanno messo alle corde lo SC Braga colpendo due legni e impegnando più volte il portiere Matheus. È anche la vittoria dell’orgoglio, perché c’è tutto l’orgoglio dei campioni d’Italia e di Piotr Zieliński nella reazione dopo il pari di Bruma che porta all’autorete di Sikou Niakaté”.