UFFICIALE – Annullato l’Europeo Under 19 a causa Coronavirus: il comunicato

Una scelta arrivata nelle ultime ore, che annuncia il rinvio dell’Europeo Under 19, in programma quest’estate, ma che a causa del Coronavirus non si giocherà. Di seguito, il comunicato della UEFA: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di annullare il turno élite e la Fase Finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 2019/20 – che doveva giocarsi in Irlanda del Nord – a causa dell’attuale crisi sanitaria legata al COVID-19 e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti. Considerato che l’edizione 2019/20 dei Campionati Europei UEFA Under 19 agiva anche da qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 – che si svolgerà nel maggio 2021 – la UEFA ha deciso di assegnare i cinque posti riservati alle squadre europee alle nazionali che, nel turno di qualificazione, occupano le prime cinque posizioni nel ranking UEFA per coefficienti nella stagione 2019/20. Di conseguenza, Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo sono le nazionali che rappresenteranno l’Europa nella Coppadel Mondo FIFA Under 20”.