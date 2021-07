UFFICIALE – Atalanta, Gollini ai saluti: andrà al Tottenham. Ecco il comunicato degli Spurs

Adesso è ufficiale, Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Tottenham. Il portiere saluta Bergamo, pronto ad approdare in Premier League per fare le veci di Hugo Lloris. L’affare si è chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come annunciato dal club inglese nel suo comunicato:

“Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Gianluigi Gollini dall’Atalanta in prestito per una stagione, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento. L’accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale”