UFFICIALE – Atalanta-Napoli, biglietti in vendita: settore ospiti a 35 euro

Saranno in vendita, a partire da venerdì 28 ottobre 2022, i biglietti per Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A in programma sabato 5 novembre 2022 alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La vendita dei tagliandi avverrà secondo le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE SETTORE: Distinti Ospiti

LIMITAZIONI E MODALITA’ DI VENDITA:

Come da disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza:

• I residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore Distinti Ospiti e solo se possessori di fidelity card SSC Napoli.

• I residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti per il settore Distinti Ospiti, ad eccezione dei possessori di fidelity card SSC Napoli.

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10.00 di venerdì 28 alle 19.00 di venerdì 4 novembre

• online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/

• Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale;

E’ vietato il cambio nominativo.

PREZZO: INTERO: 35€, non sono previste riduzioni

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

COME RAGGIUGERE IL «GEWISS STADIUM» PER LA TIFOSERIA OSPITE:

IN AUTOMOBILE

Uscendo dall’autostrada «A4 Milano-Venezia», casello di “Bergamo”, alla prima rotatoria prendere la terza uscita verso «Bergamo Centro / Parcheggio Settore Ospiti» e quindi alla seconda rotatoria imboccare la seconda uscita a sinistra per via Pietro Spino “PARCHEGGIO OSPITI” (adiacente al supermercato Coop) à si troverà un parcheggio interamente dedicato agli ospiti con servizio navetta gratuito sino al settore dedicato alla tifoseria ospite al GEWISS STADIUM (clicca qui per la geolocalizzazione: https://goo.gl/maps/ME5ahRxnG96cLCSv8 )

IN TRENO

A circa 3 chilometri dal «Gewiss Stadium» vi è la Stazione Centrale di Bergamo.

IN AEREO

A circa 8 chilometri dal «Gewiss Stadium» vi è l’aeroporto «BGY Orio Al Serio – Il Caravaggio».

Ricordiamo inoltre che è attiva nelle aree adiacenti lo stadio la Zona a Traffico Limitato (ZTL) 2 ore prima dal fischio di inizio e mezz’ora al termine del match.

ACCREDITO STRISCIONI E STRUMENTI DI TIFO

La richiesta di accredito degli striscioni, realizzazione delle coreografie ed accredito degli strumenti di tifo, quali p.e. tamburi e megafoni, al Gewiss Stadium si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dovrà pervenire a partire dalle ore 9:00 del 10° giorno (decimo) giorno precedente la data in cui si terrà l’evento sportivo ed entro le ore 18.00 del 3° (terzo) giorno precedente la data dell’evento stesso all’indirizzo sicurezzastadio@atalanta.it allegando l’apposito modulo debitamente compilato, scaricabile al seguente link: www.atalanta.it/accrediti

DOCUMENTI «GEWISS STADIUM»:

Termini e delle Condizioni d’acquisto dei biglietti; Regolamento d’Uso dello Stadio; Informativa sulla Privacy; Codice di Regolamentazione; e tutti gli altri documenti ufficiali, sono consultabili sul sito ufficiale Atalanta.it al link: https://www.atalanta.it/info-biglietteria/