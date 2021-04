UFFICIALE – Avellino, presentato il progetto per il nuovo stadio: i dettagli

L’Avellino ha presentato in Comune il progetto del nuovo stadio che sorgerà sulle fondamenta del Patenio-Lombardi. Progetto che è stato illustrato nella giornata di ieri dall’architetto Gino Zavanella, lo stesso che si occupò dello Juventus Stadium. Ci vorranno circa tre anni per la costruzione dell’impianto per un costo stimato intorno ai 50 milioni di euro. La società campana spera di poter usufruire del nuovo stadio in previsione di tornare a far parte del calcio che conta, da cui ormai è assente da tempo.