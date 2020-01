Nuovo problema per il Barcellona. Il secondo portiere Neto, ex Fiorentina e Juventus, ha riportato una distorsione ad una caviglia. Ecco il post:

INJURY UPDATE | Tests carried out this morning have confirmed that Neto has suffered a sprained left ankle. He is out and his progress will determine his availability. pic.twitter.com/UnVejbu6GA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 gennaio 2020