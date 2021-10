UFFICIALE – Cambio di panchina nel Legia Varsavia: esonerato Michniewicz

Arriva una drastica decisione in casa Legia Varsavia. Pochi minuti fa, infatti, il club polacco ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Czesław Michniewicz. Una scelta derivante dai deludenti risultati in campionato (il Legia è 15esimo su 18 squadre) ma che sicuramente stride con quelli in Europa League. Il Legia, come ben noto, attualmente comanda il Gruppo C in cui c’è anche il Napoli. Al posto di Michniewicz subentrerà Marek Gołębiewski, colui che questa stagione stava guidando la squadra B del Legia.