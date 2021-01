UFFICIALE – Campionati giovanili, autorizzate amichevoli dall’Under 18 in giù

Ecco il comunicato della FIGC che autorizza le amichevoli dall’Under 18 in giù. Un decisivo passo verso la ripartenza che è programmata dalla Federazione nel mese di marzo.

Nell’ottica di una ripresa graduale e in sicurezza dell’attività di interesse nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico

consentirà a tutte le società professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Giovanili di organizzare dei

“Test Match” secondo le linee guida sotto specificate. Tali incontri, che sarà possibile organizzare fino al 10

febbraio 2021 (Under 18) e al 3 marzo 2021 (Under 17, Under 16 e Under 15) salvo ulteriori proroghe, si

configurano come impegni ufficiali preliminari.

Linee guida per l’organizzazione dei “TEST MATCH”:

 E’ consentito organizzare “Test Match” tra società professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Under 18

Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 16 Serie A e B, Under 15 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie

C e Under 15 Serie C.

E’ possibile quindi confrontarsi con club non necessariamente appartenenti alla propria Lega Nazionale

Professionisti.

 Le squadre Under 18 possono affrontare squadre Under 18 e Under 17 (che schierino esclusivamente calciatori

2004 e 2005).

 Le squadre Under 17 possono affrontare squadre Under 17 e Under 16.

 Le squadre Under 16 possono affrontare squadre Under 16 e Under 17.

 Le squadre Under 15 possono affrontare squadre Under 15.

 La richiesta di autorizzazione alla disputa del “Test Match” deve essere richiesta mediante la compilazione on line

e la spedizione via mail (agonistica.sgs@figc.it) del modulo allegato “Autorizzazione Test Match””, controfirmato

da entrambe le società. A breve, con l’attivazione dell’account Microsoft Teams sarà possibile compilare il modulo

direttamente all’interno della suddetta piattaforma.

 La richiesta deve pervenire al Settore Giovanile e Scolastico almeno 12 giorni prima della disputa della gara (per

un incontro in programma il 31 gennaio 2021 la richiesta deve pervenire entro e non oltre il 19 gennaio 2021), per

consentire una più agevole calendarizzazione in termini organizzativi e di procedure inerenti le designazioni

arbitrali.

 L’autorizzazione alla disputa del “Test Match” sarà ufficializzata dal Settore Giovanile e Scolastico con la

pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale.

 Saranno autorizzati solo ed esclusivamente gli incontri che consentiranno alle squadre in trasferta di poter rientrare

nel Comune in cui la società ha la propria sede sociale nell’arco della stessa giornata di gara, salvaguardando

altresì gli impegni scolastici in caso di gare infrasettimanali.

 Il Settore Giovanile e Scolastico provvederà a comunicare alla CAN/D il calendario delle gare in programma per

permetterne la designazione della terna arbitrale.

 Le gare dovranno svolgersi a porte chiuse e con il rispetto del protocollo versione del 2 dicembre 2020 “Allenamenti

e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale

Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B

femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC”.

 Considerato il carattere del “Test Match” e valutato quindi non opportuno stabilire un numero minimo di eventuali

calciatori positivi al test COVID-19 ai fini del rinvio d’ufficio della gara, le società possono chiedere di comune

accordo l’annullamento dell’incontro entro il giorno precedente quello in cui è fissata la gara, inviando una mail ad

agonistica.sgs@figc.it ed anticipando telefonicamente tale comunicazione (335/5760472)”.