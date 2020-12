Una notizia che potrebbe rivoluzionare intrattenimento sportivo in Italia il colosso americano Amazon annunciato di aver acquistato i diritti per i prossimi tre anni della Champions League in Italia punto nel comunicato si legge che saranno disponibili su Amazon 16 partite del mercoledì, più i diritti delle squadre italiane qualora arrivassero in semifinale per ogni match. Il colosso americano avrà in esclusiva anche la Supercoppa Europea.