UFFICIALE – Chelsea, tifosi invitati alla riunione del club: il comunicato

Novità per il Chelsea che farà felice tutti i suoi tifosi: dal 1° luglio, infatti, tre sostenitori della squadra Blues potranno partecipare alle riunioni del club. Un modo per dar voce anche a chi si è messo contro l’istituzione della Superlega, così da prestare attenzione ai tifosi, che potranno intervenire durante la riunione. Riceveranno anche un assegno da 2.500 sterline da devolvere in beneficenza e dovranno stipulare un accordo di riservatezza. I tifosi, comunque, non parteciperanno alle riunioni tra allenatore e squadra e non avranno diritto di voto. Saranno scelti attraverso un processo di selezione che permetterà di diversificare per rappresentare tutti.

Club statement on supporter presence at board meetings. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2021