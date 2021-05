UFFICIALE – CONI, Malagò rieletto presidente: sarà il terzo e ultimo mandato

Giornata di elezioni al CONI, dove Giovanni Malagò è stato rieletto come presidente per la terza volta. 55 voti per lui, contro i 13 voti a Di Rocco e 1 a Belluti, con una scheda bianca e una scheda nulla. Queste le parole del presidente dopo la sua rielezione: “Sarà il terzo, ma ultimo mandato. A chi ha votato contro di me dico che cercherò di fare il possibile per scrivere una nuova pagina di storia dello sport italiano e del Coni e arrivare a un traguardo, essere più prestigiosi, forti e credibili in questi momenti di tempesta”.