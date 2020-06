UFFICIALE – Coppa Italia 2019/2020, niente supplementari: dopo i 90′ eventuali calci di rigore

Cambia il regolamento in vista delle ultime 3 partite di Coppa Italia: il Consiglio di Lega ha stabilito che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Consiglio di Lega ha deliberato di modificare, in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020, il Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.7.2018, contenente il Regolamento Coppa Italia ss. 2018-2021, prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale.