UFFICIALE – Coronavirus, calano i contagi (+239) ma con 10mila tamponi in meno

Nelle ultime 24 ore sono morte 8 persone a causa della Covid-19, tutte in Lombardia. Ieri i decessi registrati sono stati 5, mentre due giorni fa 9. Il numero complessivo di persone che non hanno superato la malattia, in Italia, è pari a 35.154. I guariti, invece, hanno raggiunto la cifra di 200.460. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.456, di cui 11.706 in isolamento fiduciario, 708 ricoverate con sintomi e 42 in terapia intensiva.