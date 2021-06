UFFICIALE – Croazia, Perisic positivo al Covid-19: il comunicato

“Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei regolari test per il virus SARS-CoV-2, che hanno dato come esito che il membro della nazionale Ivan Perišić è ora positivo al coronavirus. Il servizio medico della nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della nazionale e ha immediatamente informato dettagliatamente della situazione il servizio epidemiologico competente, con evidenza del rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del coronavirus. Perišić trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non disputerà le partite della nazionale croata. Tutti gli altri membri della squadra nazionale, membri dello staff e delegazioni sono negativi. La nazionale ha un volo da Pola a Copenaghen alle 10:35, dove giocherà la partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Spagna lunedì 28 giugno”. Con questo comunicato, la Croazia annuncia la positività al Covid dell’interista Ivan Perisic, che salterà dunque la sfida di lunedì contro la Spagna.