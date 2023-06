UFFICIALE – Dimaro, ecco quando giocherà il Napoli la prima amichevole

L’arrivo del Napoli è previsto per la serata di venerdì 14 luglio. Sabato e domenica sono previsti allenamenti mattina (10.00) e pomeriggio (17.30). La prima amichevole contro l’Anaune è in calendario per giovedì pomeriggio (ore 18.00). Si ripete così quanto avvenuto lo scorso anno con l’esordio di Khvicha Kvaratskhelia a segno per due volte dopo il gol iniziale di Rrahmani. Gli altri marcatori furono Anguissa, Zerbin, Osimhen, Politano (doppietta), Fellin (autorete) e Ambrosino. In calendario anche una serie di appuntamenti serali non più in Piazza Madonna della Pace ma nella nuova collocazione al campetto collocato dopo la chiesa di Dimaro lungo la strada che porta a Carciato.