UFFICIALE – Euro 2020, a Wembley verrà chiesto agli spettatori il passaporto vaccinale

(ANSA) – LONDRA, 08 GIU – Il passaporto vaccinale fa il suo debutto a Euro: agli spettatori che assisteranno alle partite a Wembley verrà richiesto di presentarsi ai cancelli d’ingresso o con l’esito negativo di un tampone antigenico, effettuato nelle 24 ore precedenti l’incontro, oppure con una prova che attesti la doppia vaccinazione, completata almeno da 14 giorni. Lo ha comunicato oggi la Uefa, indicando che la misura verrà adottata per tutti gli spettatori di età superiore agli 11 anni, fin dalla prima partita che si disputerà nell’impianto londinese, domenica pomeriggio, quando l’Inghilterra affronterà la Croazia davanti a 22,500 tifosi, l’equivalente del 25% della capienza totale. Wembley non è l’unica sede britannica dell’imminente Europeo, che si disputerà tra 11 stadi sparsi in Europa, dal momento che si giocherà anche ad Hampden Park (Glasgow), dove però non verranno richiesti né il tampone negativo né la vaccinazione. Comunicando il provvedimento, la Uefa ha spiegato che è “sua priorità” organizzare un torneo in sicurezza, collaborando con i governi e le autorità sanitarie locali, per garantire che “le misure di sicurezza siano aderenti alle norme di salute pubblica adottate dalle nazioni ospitanti”. (ANSA).