UFFICIALE – FIGC, ecco le date d’inizio dei campionati giovanili italiani

La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto le date di inizio dei campionati giovanili italiani.

Queste le date d’inizio dei campionati per la stagione 2023-24:

– Under 18 Professionisti: domenica 17 settembre

– Under 17 Serie A e B: domenica 10 settembre

– Under 16 Serie A e B: domenica 24 settembre

– Under 15 Serie A e B: domenica 24 settembre

– Under 17 Serie C: domenica 24 settembre

– Under 16 Serie C: domenica 1° ottobre

– Under 15 Serie C: domenica 24 settembre

Per i campionati Under 18, Under 17 e Under 16, il calendario prevede lo svolgimento delle gare la domenica alle ore 15.00. Per i campionati Under 15, la domenica alle ore 11.00.

Il Primavera 2, invece, inizierà il 16 settembre.