UFFICIALE – FIGC, tornano i centri estivi per i giovani

Una bella notizia per tutti i giovanissimi che, quest’estate, potranno far parte dei vari centri estivi. Secondo quanto riportato da una nota ufficiale della FIGC, sarà possibile svolgere, con le dovute precauzioni, i suddetti corsi per i ragazzi dai 5 ai 14 anni. Di seguito, vi riportiamo alcune parti del comunicato ufficiale della FIGC:

“Tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi”.