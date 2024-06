UFFICIALE Fiorentina e l’ASD Gragnano insieme per la valorizzazione del settore giovanile

Fiorentina e Gragnano insieme per la valorizzazione del settore giovanile. È partita ufficialmente la collaborazione tra l’ASD Gragnano Calcio 1939 e ACF Fiorentina. Il presidente Sabato Scala ha firmato l’affiliazione ufficiale tra la società gragnanese, che il prossimo anno militerà nel campionato di Promozione, e il club viola.

“Da oggi a Gragnano rinasce il settore giovanile di calcio che non esisteva più – afferma il presidente Sabato Scala – e lo fa in gran stile, diventando l’unica società sportiva in Campania ad essere affiliata alla Fiorentina. È un risultato importante, frutto di un lungo percorso iniziato mesi fa e che voglio condividere con l’intera comunità gragnanese. Ad essere premiata è stata l’intera società, che ha dimostrato la massima trasparenza, grande impegno per il sociale e le competenze richieste dall’esigente staff dirigenziale della Viola”.

Dai primi calci agli allievi regionali, fino alla prima squadra, il Gragnano calcio sarà affiliato alla Fiorentina in un percorso calcistico che partirà dai più piccoli. A settembre, gli allenatori qualificati saranno per due giorni a Firenze per avere tutte le indicazioni necessarie, mentre nello stesso mese lo staff della Fiorentina sarà in visita a Gragnano per due volte con dirigenti, osservatori e allenatori giovanili per seguire il progetto di affiliazione.

“Calcio non vuol dire solo correre dietro un pallone, ma allenarsi nella maniera giusta, rispetto delle regole e cura della forma fisica – spiega il presidente Scala – per questo ogni dettaglio dovrà essere curato alla perfezione. Aver raggiunto questo traguardo per il Gragnano Calcio e per tutta la città dopo appena tre anni di attività per me è davvero una grande soddisfazione. Per proseguire nella crescita costante, a breve comunicheremo il nuovo responsabile tecnico che farà da allenatore della prima squadra e seguirà il settore giovanile. Abbiamo deciso di affidarci ad un ex calciatore di serie A, che annunceremo nei prossimi giorni”.

“Questa è una bellissima iniziativa per tutta la città – afferma il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria – che permetterà allo sport e al calcio in particolare di poter fare un salto di qualità. L’ennesima dimostrazione di come le associazioni che hanno a cuore Gragnano possano avere una marcia in più, mettendo lo sport al centro con il solo obiettivo di migliorare il territorio e migliorarsi nei risultati. Un plauso va al presidente Sabato Scala e a tutto il team del Gragnano Calcio, che sicuramente si impegneranno al massimo per coinvolgere sempre più giovani con l’insegnamento dei valori dello sport”.

Soddisfatto per l’affiliazione alla Fiorentina anche il Direttore sportivo, Ferdinando Inserra: “Tutto ciò dimostra quanto bene stia facendo la società per rilanciare il calcio a Gragnano. Sono orgoglioso di far parte di questo staff”.

“Voglio ringraziare per la fiducia tutta la dirigenza della Fiorentina – prosegue il presidente dell’ASD Gragnano Calcio 1939, Sabato Scala – e in particolare Luigi Del Sordo, responsabile operativo affiliate ACF Fiorentina, Mirko Mazzantini coordinatore delle attività di base per ACF Fiorentina, e Simone Pesci, allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile viola. Ma anche tutto lo staff del Gragnano, a partire dai giovani che hanno intrapreso il percorso che ha portato alla realizzazione dell’iniziativa, fino ad arrivare ai veterani che da sempre vivono il calcio a Gragnano e che mi hanno affiancato fin dai primi momenti. Soprattutto grazie a loro è stato possibile tutto ciò. Il nostro obiettivo – conclude il presidente Scala – è poter vedere tanti ragazzi gragnanesi tornare a giocare a calcio qui a Gragnano e, chissà, magari vedere qualcuno di loro farsi apprezzare dallo staff della Fiorentina”.