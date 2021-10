UFFICIALE – Fiorentina-Napoli, out Ounas: infortunio muscolare

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’infortunio muscolare per Adam Ounas che non sarà a disposizione di mister Spalletti per il match delle 18:00 con la Fiorentina. Ecco il comunicato:

“Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro“.