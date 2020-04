UFFICIALE – Francia, stop ai campionati non professionistici

Stop ai campionati amatoriali. In Francia: la Federcalcio ha comunicato oggi la decisione di non far riprendere i tornei non professionistici per l’emergenza legata al Coronavirus. Il lockdown nel paese è stato prorogato fino al prossimo 11 maggio e questo ha spinto la FFF a decidere per la chiusura definitiva dei campionati con il congelamento della classifica al momento della sospensione. SI è deciso inoltre di modificare il numero di retrocessioni: soltanto l’ultima in classifica scenderà di categoria, mentre per le promozioni tutto resterà invariato. Stop deciso anche per i tornei giovanili e per il futsal.