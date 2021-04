UFFICIALE – Germania, la vittoria degli ultras: nessun monday night per i prossimi tre anni

La Federcalcio tedesca ha reso noto una decisione molto importante per il futuro della Bundesliga e della ZweiteLiga. Non ci sarà più il posticipo del lunedì sera, visto che è stato trovato un accordo con le tv, almeno fino al 2024/25. Una grandissima vittoria dei tifosi, specialmente degli ultras, che avevano difficoltà ad assistere alla gara durante la settimana, soprattutto in trasferta. Chiaramente, il Covid-19 e le porte chiuse hanno impedito ai tifosi di andare allo stadio negli ultimi tempi.

Resta comunque una novità importante, che sarà valida almeno per i prossimi tre anni. Modifiche anche nell’orario di altri match: la domenica si giocherà alle 17:30 e non alle 18:00, mentre ci sarà uno slot alle 19:30 da utilizzare per dieci volte nel corso della stagione.