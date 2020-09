UFFICIALE – GeVi Napoli, preso l’ala Aglietti

La Generazione vincente Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Lorenzo Uglietti. Classe 1994, l’ala/guardia di 192 cm, nelle ultime due stagioni ha giocato a Treviso. Di seguito, le sue prime dichiarazioni da giocatore azzurro: Ecco le sue prime dichiarazioni: “Non è stato difficile accettare la proposta di Napoli. Giocare per un obiettivo ambizioso, come quello che vuole raggiungere la società, è stimolante per un giocatore riuscendo così a dare il meglio di sé ad ogni allenamento e partita. E’ una grandissima opportunità non solo per me, ma anche per tutta la squadra, per la società, e per la città di Napoli che merita di competere ad alti livelli. L’obiettivo è quello di fare il meglio possibile, e di arrivare in fondo, anche se sarà molto difficile. La prima cosa da fare è costruire un gruppo molto affiatato perché si lavora meglio e rende le cose molto più facili. Parlando con coach Sacripanti, un grandissimo allenatore, e con la società, ho riscontrato un grande entusiasmo, e questo ha facilitato ancora di più la mia scelta di venire a Napoli con dei compagni di squadra di grande qualità ed esperienza. Ma con i grandi nomi soltanto non si va da nessuna parte. Per raggiungere l’obiettivo occorre un duro lavoro quotidiano e grande umiltà. Sono davvero contento di essere a Napoli, una splendida città che non vedo l’ora di godermi totalmente, e di sentire al PalaBarbuto il calore del nostro pubblico che voglio assolutamente poter ricambiare”