Arrriva la comunicazione del Giudice Sportivo in merito agli squalificati per la prossima giornata. Turno di squalifica per Koukibaly, che contro il Crotone non ci sarà. Anche fra le fila dei calabresi non ci sarà Petriccione. Sono 7 in totale gli squalificati: Dawidowicz, Ibanez, Koulibaly, Palacio, Petriccione, Giuseppe Pezzella e Villar.