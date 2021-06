UFFICIALE – Il Bari di De Laurentiis cambia: il nuovo ds sarà il napoletano Polito

SSC Bari dà il benvenuto a Ciro Polito, nuovo Direttore Sportivo dei biancorossi. Trovato l’accordo che legherà il dirigente campano al club del presidente Luigi De Laurentiis fino al giugno 2023, con opzione per una ulteriore stagione sportiva; nei prossimi giorni saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento.

Dopo una carriera di oltre 20 anni da portiere di C, B e Serie A (esordio nella massima serie nel 2006 con il Catania), Polito ha chiuso con il calcio giocato nel 2016 a Castellammare di Stabia intraprendendo, sempre con ‘le vespe’, la carriera da direttore sportivo. Nelle 4 stagioni con i campani ha collezionato due accessi ai playoff di Lega Pro per poi centrare, nel ’18-’19, la promozione diretta in Serie B. Nella passata stagione ha condotto l’Ascoli ad una insperata salvezza in cadetteria.

A Ciro Polito il caldo benvenuto da parte di tutto il mondo biancorosso.

Lo riporta il sito ufficiale del club.