UFFICIALE – Il Galatasaray conferma la trattativa per Osimhen, partito verso Istanbul

Victor Osimhen è partito in direzione Istanbul. Il Galatasaray ha confermato sui propri canali social la trattativa con il Napoli, che dovrebbe concludersi presto con le visite mediche e la firma sul contratto. Il centravanti nigeriano andrà via in prestito secco, l’intero ingaggio sarà pagato dal club turco.

Il Napoli ha una clausola per prolungare il contratto di Osimhen dal 2026 al 2027, opzione attivabile soltanto se non riuscirà a cederlo prima di giugno. Se ci sarà questo rinnovo, la clausola del centravanti passerà dagli attuali 130 milioni a 75-80 milioni. Questo per cautelarsi qualora le parti dovessero arrivare a un anno dalla scadenza. I tifosi del Gala sono letteralmente impazziti di gioia e si sono recati in massa all’aeroporto per attendere l’arrivo di Osimhen.