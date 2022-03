UFFICIALE – Il Rubin Kazan conferma: Kvaratskhelia ha rescisso il contratto

Attraverso la rivista russa Championat.com, l’ufficio stampa del Rubin Kazan ha parlato di Kvaratskhelia -calciatore seguito dal Napoli– spiegando e ufficializzando il motivo della rescissione del contratto. E’ a tutti gli effetti un giocatore della Dinamo Batumi, confermando dunque le parole del direttore sportivo di oggi:

“Inizialmente, il contratto con Khvichay è stato sospeso. Dopo ulteriori trattative, abbiamo incontrato il giocatore a metà strada e abbiamo deciso di rescindere il contratto con Khvicha, tenendo conto del fatto che lui e la sua famiglia in Georgia hanno affrontato critiche e aggressioni a causa della sua permanenza nel club russo. Inoltre, questa decisione è stata presa nell’interesse del futuro destino del calciatore. In futuro, il club si baserà su ciò che sta accadendo nel mondo. E poi vedremo come si svilupperanno le cose nel Paese. Il club è costantemente in contatto con Khvicha Kvaratskhelia“.