UFFICIALE – In Campania riaprono i cinema all’aperto e prorogata chiusura bar

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza in merito all’emergenza-Coronavirus, come annunciato nella sua diretta social. “Riaprono cinema all’aperto e drive in. Per i bar sarà possibile avere musica e intrattenimento, purché non si balli e non ci siano amplificatori fuori dai locali, al fine di evitare assembramenti. Ma l’orario di chiusura è prorogato fino alle 2 del mattino, mantenendo il diveto di vendita di alcolici di asporto dopo le 22”, la comunicazione fatta dal presidente De Luca su Faceboo