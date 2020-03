Il giocatore non ha gradito la scelta della federazione Pubblicato il alle 15:21 da •

Nonostante il Coronavirus in Turchia non si fermano ed hanno deciso di proseguire a porte chiuse. Per questo motivo l’ex Chelsea John Obi Mikel ha rescisso il contratto con il suo club, il Trabzonspor. Ecco le sue parole dopo l’ultima sfida di campionato:

“La vita viene prima del calcio. Non sono calmo e non voglio continuare a giocare in questa situazione. Tutti dovremmo essere a casa con le nostre famiglie in un momento così critico. La stagione dovrebbe essere annullata”