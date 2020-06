UFFICIALE – Inghilterra, la Championship ripartirà il 20 giugno: il comunicato

Tramite un comunicato ufficiale, la EFL ha annunciato la ripresa della Championship, confermata per il prossimo 20 giugno come già ipotizzato qualche settimana fa: “La Championship ripartirà innanzitutto il prossimo 20 giugno. Se la stagione non sarà portata a termine, saranno comunque mantenute promozioni e retrocessioni in base alla media punti delle squadre, così come play-out e play-off (che non saranno però estesi oltre alle classiche quattro squadre): è stata questa la decisione approvata oggi dalla maggioranza dei club inglesi. Le società di League One e League Two, invece, si ritroveranno nelle prossime ore per determinare se e come portare a termine la stagione.”

Fonte: Alfredopedullà.com