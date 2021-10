UFFICIALE – Italia, out anche Pessina: al suo posto c’è Dimarco

Il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini deve fare i conti con gli infortunati ancor prima che gli azzurri scendano in campo. In vista della semifinale di Nations League di mercoledì contro la Spagna (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il russo Karasev), il tecnico marchigiano ha dovuto prima fronteggiare gli stop dell’attaccante di punta Immobile e poi quello di Toloi, non convocato per Atalanta-Milan.

Ed è proprio nella sfida di ieri contro i rossoneri che si è fatto male anche Matteo Pessina. Il trequartista bergamasco non sarà quindi a disposizione per l’impegno di mercoledì. Al suo posto è stato convocato l’esterno dell’Inter Federico Dimarco.