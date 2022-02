UFFICIALE – Italia Under 15, prima convocazione per Garofalo

Una bellissima notizia per il difensore del Napoli, Christian Garofalo, convocato dal ct Massimiliano Favo per le gari amichevoli con la Spagna previste per martedì 1 e giovedì 3 marzo. Primo impegno internazionale per la selezione under 15 azzurra, arrivata alla scrematura finale di 23 giocatori al termine di un lungo processo di selezione iniziato lo scorso autunno.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri

Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento)

Difensori

Federico Colombo ( Milan), Giovanni De Simone (Parma), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Jacopo Contarini (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Leonardo Scuto (Lazio), Andrei Racu (Atalanta)

Centrocampisti

Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Lorenzo Goggi Bonsignori (Atalanta)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Alessandro Ciardi (Inter), Carlo Evangelista (Fiorentina), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Liberali (Milan