UFFICIALE – Juve Stabia, prolungato il prestito fino a fine stagione di Bifulco

La Juve Stabia, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il prolungamento fino al termine della stagione del prestito di Alfredo Bifulco, calciatore del Napoli: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver prolungato fino al termine della stagione in corso gli accordi in scadenza oggi con Mariano Izco, Fabrizio Melara, Adriano Mezavilla e Roberto Vitiello. Nel contempo, non è stato prolungato l’accordo in scadenza con Marcel Buchel e non è stato prolungato il prestito di Davide Di Gennaro, arrivato la scorsa estate dalla Lazio. Ad entrambi va il ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso nella stagione in corso. La S.S. Juve Stabia ha inoltre ricevuto l’estensione – fino al 31 agosto 2020 – della durata dei prestiti di Giacomo Calò e Alfredo Bifulco, rispettivamente dal Genoa e dal Napoli”.