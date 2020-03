Attraverso i suoi profili social Paulo Dybala ha ufficializzato che anche lui e la fidanzata Oriana Sabatini sono positivi al Covid-19. Ecco il suo tweet:

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020