La Juventus in emergenza a centrocampo ha deciso di fare a meno di Arthur, che si è presentato in ritardo all’allenamento: “De Sciglio sta bene, McKennie si riaggrega al gruppo settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, Arthur è stato sfortunato: è arrivato tardi all’allenamento e non sarà convocato. Il giorno prima della partita non è giusto arrivare in ritardo, poi da quando riprenderemo gli allenamenti tornerà con la squadra. Sono cose che capitano nel corso di una stagione, non è un dramma”.