UFFICIALE – Juventus, ceduti Bentancur e Kulusevski al Tottenham

Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, la Juventus ha ceduto due giocatori che non rientravano più nei piani di Massimiliano Allegri. Si tratta di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, entrambi andranno al Tottenham. L’uruguaiano va in Premier per 19 milioni di euro più 6 di bonus. Lo svedese, invece, in prestito per 10 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi a 35 milioni. Entrambe le cessioni sono state annunciate dalla Juve sul proprio sito ufficiale.